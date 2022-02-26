Ferdi Tayfur

Koynumda tapulu kaldı bu acı Şimdi ner'den bulam buna ilacı? Gözlerine karşı zayıf mı olam? Saklamaya gelmez sevda sancısı Saklamaya gelmez sevda sancısı *** Uykum firari, gecem firari Ben firari bu saatte Ölüm bir soluk bir nefes kadar Yakın olmuş ensemde *** Yürekli olsun, gerçekten olsun Sevdamızın türküsü Hiç bozulmasın, hiç çözülmesin Gözlerinin büyüsü *** Gel de öldürme bu derdi cefayı Uzaklık yıkar mı böyle sevdayı? Karlı dağlar kursa taş barikatı Fırtınayla yıkar gelirim sana Fırtınayla yıkar gelirim sana *** Uykum firari, gecem firari Ben firari bu saatte Ölüm bir soluk bir nefes kadar Yakın olmuş ensemde *** Yürekli olsun, gerçekten olsun Sevdamızın türküsü Hiç bozulmasın, hiç çözülmesin Gözlerinin...