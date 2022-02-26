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7/24 Dinle Bir Demet Gül

Bir Demet Gül Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Bir Demet Gül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Bir Demet Gül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Demet Gül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Bir Demet Gül

  • Garson

  • Dokunmayın Bana

  • Kadınım

  • Elim Kolum Bağlı

  • Eyvallah

  • Garibim Bu Şehirde

  • Sendin O

  • Soramadım

  • Bekle Beni

  • Saçlarını Savurda Gel

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