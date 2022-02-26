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7/24 Dinle Prangalar

Prangalar Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Prangalar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Prangalar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Prangalar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Prangalar

  • Geçen Yıl

  • Bir Bilsen

  • Prangalar

  • Sabahçı Kahvesi

  • Emmioğlu

  • Dedikodu

  • Yüreğimde Çarpıyorsun

  • Kanayan Gül

  • Sen Nerdesin Ben Nerdeyim

  • Gittin O Gidiş

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