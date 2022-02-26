Gezdiğim Dikenli Aşk Yolları Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Gezdiğim Dikenli Aşk Yolları
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Of of, of of of of of
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
***
Kara talihimden yine bu yılda
Baharı görmeden yaz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yılda
Baharı görmeden yaz geldi geçti
***
Of of, of of of of of
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
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Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti