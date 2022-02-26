Ferdi Tayfur

Gizli Sevda Şarkı Sözleri
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Her gün seni görüpte dokunamamak
Saçlarını ellerimle okşayamamak
Sevap istemem artık günahsa günah
Sustu dudaklarımda yürekte feryat
***
Bi gelsen sarılsan, seviyorum desen
Ölürdüm sevinçten, kollarında ben
İnanmam, inanmam, duyduklarıma
Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana
***
Korkma söylemem adını kimselere duyurmam
Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca
Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde
Bu gizli sevda
***
Adın iki hece dudaklarımda mühürlediğim
Gözlerin gece yüreğimde çakar şimşeklerin
Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki
Deli bu sevda
***
Korkma söylemem adını kimselere duyurmam
Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca
Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde
Bu gizli sevda, bu gizli sevda
***
Her gün seni görüpte dokunamamak
Saçlarını ellerimle okşayamamak
Sevap istemem artık günahsa günah
Sustu dudaklarımda yürekte feryat
***
Bi gelsen sarılsan, seviyorum desen
Ölürdüm sevinçten, kollarında ben
İnanmam, inanmam, duyduklarıma
Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana
***
Korkma söylemem adını kimselere duyurmam
Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca
Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde
Bu gizli sevda
***
Adın iki hece dudaklarımda mühürlediğim
Gözlerin gece yüreğimde çakar şimşeklerin
Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki
Deli bu sevda
***
Aaaah, aaaah, aaaah