Ferdi Tayfur

Her gün seni görüpte dokunamamak Saçlarını ellerimle okşayamamak Sevap istemem artık günahsa günah Sustu dudaklarımda yürekte feryat *** Bi gelsen sarılsan, seviyorum desen Ölürdüm sevinçten, kollarında ben İnanmam, inanmam, duyduklarıma Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana *** Korkma söylemem adını kimselere duyurmam Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde Bu gizli sevda *** Adın iki hece dudaklarımda mühürlediğim Gözlerin gece yüreğimde çakar şimşeklerin Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki Deli bu sevda *** Korkma söylemem adını kimselere duyurmam Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde Bu gizli sevda, bu gizli sevda *** Her gün seni görüpte dokunamamak Saçlarını ellerimle okşayamamak Sevap istemem artık günahsa günah Sustu dudaklarımda yürekte feryat *** Bi gelsen sarılsan, seviyorum desen Ölürdüm sevinçten, kollarında ben İnanmam, inanmam, duyduklarıma Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana *** Korkma söylemem adını kimselere duyurmam Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde Bu gizli sevda *** Adın iki hece dudaklarımda mühürlediğim Gözlerin gece yüreğimde çakar şimşeklerin Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki Deli bu sevda *** Aaaah, aaaah, aaaah