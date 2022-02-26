Yaktı Beni Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Yaktı Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Yaktı Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaktı Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sebepsiz bu dargınlığımız
Günah değil mi ayrı kalmamız?
Mümkün değil sevgilim
Aşkımızı unutmamız, sevgimizi unutmamız
***
Önce beni sevipte, sonra bir başka oldun
Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun
Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun
***
Sen hayatta sevilmiş, ya sevilmemiş birisin
Ya çok mutlu gün görmüş, ya görmemiş birisin
***
Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı
Tanıtamadım sana beyaz ile karayı
Of sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı
Tanıtamadım sana beyaz ile karayı
***
Ne aradın sevgilim, ne sordun halimi
Anlamadın sevgimi acı doluyum
Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi
Sen de çek bu çileyi
***
Dermansız derde tutul, sev desen de unutur
Gel bende bul çareyi
Dermansız derde tutul, sev desen de unutur
Gel bende bul çareyi
***
Talihine darılmış
Umutlara sarılmış
Sevmişte terkedilmiş bir gönül yorgunuyum
Sevmişte terkedilmiş bir gönül yorgunuyum
***
Aşk yolunda ezilmiş
Üzülenle üzülmüş
Yüreğinden vurulmuş zalimin mahkumuyum
***
Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı
Tanıtamadım sana beyaz ile karayı (of)
Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı
Tanıtamadım sana beyaz ile karayı
***
Ne aradın sevgilim, ne sordun halimi
Anlamadın sevgimi acı doluyum
Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi
Sen de çek bu çileyi
***
Dermansız derde tutul, sev desen de unutur
Gel bende bul çareyi
Dermansız derde tutul, sev desen de unutur
Gel bende bul çareyi
-
Bazen ağlamakla, bazen gülmekle
Bazen sevilmekle, bazen sevmekle
Bazen de ansızın terkedilmekle
Böyle gelir geçer benim hayatım
***
Bazen de ansızın terkedilmekle
Böyle gelir geçer benim hayatım
Böyle gelir geçer benim hayatım
***
Gün olur her şeye isyan ederim
Bu benim silinmez kaderim derim
Belki bir gün bana döner sevdiğim
Beklemekle geçer benim hayatım
Beklemekle geçer benim hayatım
Beklemekle geçer benim hayatım
***
İşte böyle dertler söyletir beni
Bir kırık saz gibi inletir beni
Yeter be sevgilim, söyletme beni
Anlatmakla bitmez benim dertlerim
***
Yeter be sevgilim, söyletme beni
Anlatmakla bitmez benim hayatım
Anlatmakla bitmez benim hayatım
***
Gün olur her şeye isyan ederim
Bu benim silinmez kaderim derim
Belki bir gün bana döner sevgilim
Beklemekle geçer benim hayatım
Beklemekle geçer benim hayatım
Beklemekle geçer benim hayatım
-
Elveda demeden çok iyi düşün
***
Ayrılık sonradan zor gelir sana
Bir gün gelir hasret yakar içini
Sevgilim muhtaçtır insan insana
Bir gün gelir hasret yakar içini
Sevgilim muhtaçtır insan insana
***
Yaşanan mazi var unutamazsın
Yabancı kollarda sen dolaşamazsın
Gururun bırakmaz ağlayamazsın
Bir dost bir arkadaş gerek insana
Gururun bırakmaz ağlayamazsın
Bir dost bir arkadaş gerek insana
***
Gidersen kahrolup yıkılacağım
Acılar seline karışacağım
Bu aşkın yolunda kaybolacağım
Ayrılık zor gelir seven insana
Bu aşkın yolunda kaybolacağım
Ayrılık zor gelir seven insana
***
Yaşanan mazi var unutamazsın
Yabancı kollarda sen dolaşamazsın
Gururun bırakmaz ağlayamazsın
Bir dost bir arkadaş gerek insana
Gururun bırakmaz ağlayamazsın
Bir dost bir arkadaş gerek insana
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Hep köle misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum sen düşman oldun
***
Sen beni kendine göre mi buldun
Hainsin diyorsam söyleten sensin
***
Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin
***
Canımsın dedikçe kıymet bilmedin
Kazandıklarına değer vermedin
***
Sen belki bu kadar hiç sevilmedin
Vefasız diyorsam söyleten sensin
***
Sana söylediğim sözlere kızma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden çektiklerim yetti canıma
Zalimsin diyorsam söyleten sensin
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