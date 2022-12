Ferdi Tayfur

Sebepsiz bu dargınlığımız Günah değil mi ayrı kalmamız? Mümkün değil sevgilim Aşkımızı unutmamız, sevgimizi unutmamız *** Önce beni sevipte, sonra bir başka oldun Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun *** Sen hayatta sevilmiş, ya sevilmemiş birisin Ya çok mutlu gün görmüş, ya görmemiş birisin *** Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı Tanıtamadım sana beyaz ile karayı Of sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı Tanıtamadım sana beyaz ile karayı *** Ne aradın sevgilim, ne sordun halimi Anlamadın sevgimi acı doluyum Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi Sen de çek bu çileyi *** Dermansız derde tutul, sev desen de unutur Gel bende bul çareyi Dermansız derde tutul, sev desen de unutur Gel bende bul çareyi *** Talihine darılmış Umutlara sarılmış Sevmişte terkedilmiş bir gönül yorgunuyum Sevmişte terkedilmiş bir gönül yorgunuyum *** Aşk yolunda ezilmiş Üzülenle üzülmüş Yüreğinden vurulmuş zalimin mahkumuyum *** Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı Tanıtamadım sana beyaz ile karayı (of) Sen açtın kalbime bu kapamaz yarayı Tanıtamadım sana beyaz ile karayı *** Ne aradın sevgilim, ne sordun halimi Anlamadın sevgimi acı doluyum Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi Sen de çek bu çileyi *** Dermansız derde tutul, sev desen de unutur Gel bende bul çareyi Dermansız derde tutul, sev desen de unutur Gel bende bul çareyi

Bazen ağlamakla, bazen gülmekle Bazen sevilmekle, bazen sevmekle Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım *** Bazen de ansızın terkedilmekle Böyle gelir geçer benim hayatım Böyle gelir geçer benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevdiğim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım *** İşte böyle dertler söyletir beni Bir kırık saz gibi inletir beni Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim dertlerim *** Yeter be sevgilim, söyletme beni Anlatmakla bitmez benim hayatım Anlatmakla bitmez benim hayatım *** Gün olur her şeye isyan ederim Bu benim silinmez kaderim derim Belki bir gün bana döner sevgilim Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım Beklemekle geçer benim hayatım