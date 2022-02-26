Görseydin Halimi Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Görseydin Halimi
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Güzel gözlerin ıslanmıyor mu
Hırçın yüreğin uslanmıyor mu
Yeter çektiğim senin elinden
Bıktırdın canımdan, beni kendimden
***
Görseydin halimi yanardın
Benimle ağlardın vefasız
Sevseydin bırakıp gitmezdin
Koymazdın beni kimsesiz
***
Aşk ateşinde sende yanarsın
Düşersin yollara sende ağlarsın
Güvenme böyle güzelliğine
Sende üzülürsün sende ağlarsın