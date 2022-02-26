Ferdi Tayfur

Gün gelir seninle karşılaşırsak Sorana eserim, deyipte göster Gün gelir seninle karşılaşırsak Sorana eserim, deyipte göster *** Saçımda beyazı, gözümde yaşı Bu benim hatıram, deyipte göster Aşkımın eseri, deyipte göster *** Göster ki, tanısın dost da, düşman da Ne çıkar, sen artık pişman olsan da Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Aşkımın romanı, deyipte göster *** Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Aşkımın eseri, deyipte göster *** Öyle sevildin ki, bu senin hakkın Göğsüne gururdan madalya takın Öyle sevildin ki, bu senin hakkın Göğsüne gururdan madalya takın *** Bir soran olursa, utanma sakın Bu benim aşığım, deyipte göster Bu benim aşığım, deyipte göster *** Göster ki, tanısın dost da, düşman da Ne çıkar, sen artık pişman olsan da Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Bu benim romanım, deyipte göster *** Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Aşkımın eseri, deyipte göster *** Göster ki, tanısın dost da, düşman da Ne çıkar, sen artık pişman olsan da Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Bu benim romanım, deyipte göster *** Sana gönderdiğim mektupları da Bu benim romanım, deyipte göster Aşkımın romanı, deyipte...