Ferdifon'dan Seçmeler 4 Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Ferdifon'dan Seçmeler 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Ferdifon'dan Seçmeler 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferdifon'dan Seçmeler 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Ferdifon'dan Seçmeler 4
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Gün gelir seninle karşılaşırsak
Sorana eserim, deyipte göster
Gün gelir seninle karşılaşırsak
Sorana eserim, deyipte göster
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Saçımda beyazı, gözümde yaşı
Bu benim hatıram, deyipte göster
Aşkımın eseri, deyipte göster
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Göster ki, tanısın dost da, düşman da
Ne çıkar, sen artık pişman olsan da
Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Aşkımın romanı, deyipte göster
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Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Aşkımın eseri, deyipte göster
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Öyle sevildin ki, bu senin hakkın
Göğsüne gururdan madalya takın
Öyle sevildin ki, bu senin hakkın
Göğsüne gururdan madalya takın
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Bir soran olursa, utanma sakın
Bu benim aşığım, deyipte göster
Bu benim aşığım, deyipte göster
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Göster ki, tanısın dost da, düşman da
Ne çıkar, sen artık pişman olsan da
Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Bu benim romanım, deyipte göster
***
Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Aşkımın eseri, deyipte göster
***
Göster ki, tanısın dost da, düşman da
Ne çıkar, sen artık pişman olsan da
Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Bu benim romanım, deyipte göster
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Sana gönderdiğim mektupları da
Bu benim romanım, deyipte göster
Aşkımın romanı, deyipte...
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