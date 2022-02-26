Ferdi Tayfur

Günaha Girme Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bir tadımlık mıydı yoksa hevesin Beni suçlayıp da günaha girme günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme *** İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir *** Uzanmayan elini nasıl tutardım Beni bırakıp da günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme

Yaralıyım Dertliyim Seni sevip sensiz olmak Izdıraptır, acıdır Seni sevip sensiz olmak Izdıraptır, acıdır Bir bakışın, bir gülüşün Gönlümün ilacıdır Bir bakışın, bir gülüşün Gönlümün ilacıdır *** Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim *** Belki bugün, belki yarın Bu sevgimi anlarsın Belki bugün, belki yarın Bu sevgimi anlarsın Pişmanlık duyduğunda Sen de böyle yanarsın Pişmanlık duyduğunda Sen de böyle yanarsın *** Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim *** Dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Bu dünyanın neresindeyim

Hasret Sancısı Bak yine baharımı kışa çevirdin Aşk dolu yüreğimi taşa çevirdin Bitti derken keder dolu günlerim Yolumun sonunu başa çevirdin *** Bitti derken keder dolu günlerim Yolumun sonunu başa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Mutluluk sevincim hep eskidendi aman Derdimin birine binler eklendi aman Feleğin oyunu beni de yendi Vurunca sırtımı, vurunca sırtımı tuşa çevirdi (Zalım aman, aman, aman, aman...) *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı

Tanrım Nasıl Sevdim Ahım yerde kalmaz bunu sen de bil Olmuşum yolunda eriyen kandil Ahım yerde kalmaz bunu sen de bil Olmuşum yolunda eriyen kandil *** Siler gözyaşımı bir beyaz mendil Çaresiz dertlere düşürdün beni *** Koparıp göğsümden aldın kalbimi Aşkınla perişan ettin halimi *** Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi Çaresiz dertlere düşürdün beni Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi Çaresiz dertlere düşürdün beni *** Açılmış koynunda goncalar, güller Sana hayrandır öten bülbüller Açılmış koynunda goncalar, güller Sana hayrandır öten bülbüller *** Uğrunda perişan seven gönüller Çaresiz dertlere düşürdün beni *** Koparıp göğsümden aldın kalbimi Aşkınla perişan ettin halimi *** Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi Çaresiz dertlere düşürdün beni Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi Çaresiz dertlere düşürdün beni Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi Çaresiz dertlere düşürdün beni