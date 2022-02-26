Ben de Özledim (1981) Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Ben de Özledim (1981)
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Bak yine baharımı kışa çevirdin
Aşk dolu yüreğimi taşa çevirdin
Bitti derken keder dolu günlerim
Yolumun sonunu başa çevirdin
***
Bitti derken keder dolu günlerim
Yolumun sonunu başa çevirdin
***
Başladı gönlümde hasret sancısı
Gurbette dostların çok yalancısı
Birde senin derdinin yakan acısı
Kanadı kırılan kuşa çevirdin
***
Başladı gönlümde hasret sancısı
Gurbette dostların çok yalancısı
Birde senin derdinin yakan acısı
Kanadı kırılan kuşa çevirdin
***
Mutluluk sevincim hep eskidendi aman
Derdimin birine binler eklendi aman
Feleğin oyunu beni de yendi
Vurunca sırtımı, vurunca sırtımı tuşa çevirdi
(Zalım aman, aman, aman, aman...)
***
Başladı gönlümde hasret sancısı
Gurbette dostların çok yalancısı
Birde senin derdinin yakan acısı
Kanadı kırılan kuşa çevirdin
***
Başladı gönlümde hasret sancısı
Gurbette dostların çok yalancısı
Birde senin derdinin yakan acısı
Kanadı kırılan kuşa çevirdin
***
Başladı gönlümde hasret sancısı
Gurbette dostların çok yalancısı
-
Seni sevip sensiz olmak
Izdıraptır, acıdır
Seni sevip sensiz olmak
Izdıraptır, acıdır
Bir bakışın, bir gülüşün
Gönlümün ilacıdır
Bir bakışın, bir gülüşün
Gönlümün ilacıdır
***
Yaralıyım, dertliyim
Doğuştan kederliyim
Öyle başımı döndürdün ki
Bu alemin neresindeyim
Yaralıyım, dertliyim
Doğuştan kederliyim
Öyle başımı döndürdün ki
Bu alemin neresindeyim
***
Belki bugün, belki yarın
Bu sevgimi anlarsın
Belki bugün, belki yarın
Bu sevgimi anlarsın
Pişmanlık duyduğunda
Sen de böyle yanarsın
Pişmanlık duyduğunda
Sen de böyle yanarsın
***
Yaralıyım, dertliyim
Doğuştan kederliyim
Öyle başımı döndürdün ki
Bu alemin neresindeyim
Yaralıyım, dertliyim
Doğuştan kederliyim
Öyle başımı döndürdün ki
Bu alemin neresindeyim
***
Dertliyim
Doğuştan kederliyim
Öyle başımı döndürdün ki
Bu alemin neresindeyim
Bu dünyanın neresindeyim
-
Bu aşkın günahı yalnız benim mi
Sende en az benim benim kadar istedin
***
Bu aşkın günahı yalnız benim mi
Sende en az benim benim kadar istedin
***
Bir tadımlık mıydı yoksa hevesin
Beni suçlayıp da günaha girme günaha girme
***
Ateş olmadan mı dumanım tüttü
Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü
Bana her bakışın sonsuz ümitti
Beni aldatıp da günaha girme
***
Bana her bakışın sonsuz ümitti
Beni aldatıp da günaha girme
Beni aldatıp da günaha girme
***
İstediğin kadar inkar etsen de
Benim tek şahidim yüce sevgimdir
İstediğin kadar inkar etsen de
Benim tek şahidim yüce sevgimdir
***
Uzanmayan elini nasıl tutardım
Beni bırakıp da günaha girme
***
Ateş olmadan mı dumanım tüttü
Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü
Bana her bakışın sonsuz ümitti
Beni aldatıp da günaha girme
***
Bana her bakışın sonsuz ümitti
Beni aldatıp da günaha girme
Beni aldatıp da günaha girme
-
Ahım yerde kalmaz bunu sen de bil
Olmuşum yolunda eriyen kandil
Ahım yerde kalmaz bunu sen de bil
Olmuşum yolunda eriyen kandil
***
Siler gözyaşımı bir beyaz mendil
Çaresiz dertlere düşürdün beni
***
Koparıp göğsümden aldın kalbimi
Aşkınla perişan ettin halimi
***
Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi
Çaresiz dertlere düşürdün beni
Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi
Çaresiz dertlere düşürdün beni
***
Açılmış koynunda goncalar, güller
Sana hayrandır öten bülbüller
Açılmış koynunda goncalar, güller
Sana hayrandır öten bülbüller
***
Uğrunda perişan seven gönüller
Çaresiz dertlere düşürdün beni
***
Koparıp göğsümden aldın kalbimi
Aşkınla perişan ettin halimi
***
Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi
Çaresiz dertlere düşürdün beni
Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi
Çaresiz dertlere düşürdün beni
Tanrı'm nasıl sevdim böyle zalimi
Çaresiz dertlere düşürdün beni
-
Susmadan yürekten kopan feryadım
Duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi
Yollara dalarken kara gözlerim
Getirir mi rüzgar, son nefesimi
Getirir mi rüzgar, son nefesimi
***
Başında yok ise sevda yelleri
Nereden bilirsin çektiklerimi
Yanıldım şaştım da bir aşık oldum
Kıskandı zalim felek sevdiklerimi
***
Başında yok ise sevda yelleri
Nereden bilirsin çektiklerimi
Yanıldım şaştım da bir aşık oldum
Kıskandı zalim felek sevdiklerimi
***
Bilseydim bu kadar zor olduğunu
İstemezdim böyle aşkın, mutluluğunu
Ben kendi dünyamda yaşar giderdim
Senin gibi vefasıza gönül vermezdim
Senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım
***
Başında yok ise sevda yelleri
Nereden bilirsin çektiklerimi
Yanıldım şaştım da bir aşık oldum
Kıskandı zalim felek sevdiklerimi (oof)
***
Başında yok ise sevda yelleri
Nereden bilirsin çektiklerimi
Yanıldım şaştım da bir aşık oldum
Kıskandı zalim felek sevdiklerimi
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