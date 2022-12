Ferdi Tayfur

Sen gideli buralardan Yakar beni hatıralar Sen gideli buralardan Yakar beni hatıralar *** Sımsıcak bir yorgan gibi Sarar beni hatıralar Sımsıcak bir yorgan gibi Sarar beni hatıralar *** Yalnızlıktan suskun gibi İkimize küskün gibi Bazen deli kurşun gibi Vurur beni hatıralar *** Yalnızlıktan suskun gibi İkimize küskün gibi Bazen deli kurşun gibi Vurur beni hatıralar *** Hatıralar Hatıralar *** Unutamam ne yapsam da Ansam da bir anmasam da Unutamam ne yapsam da Ansam da bir anmasam da *** Gece gündüz her anımda Sorar seni hatıralar Gece gündüz her anımda Sorar seni hatıralar *** Saçımda ki aklar gibi Yarım kalan aşklar gibi Fincanda ki fallar gibi Bulur seni hatıralar *** Saçımda ki aklar gibi Yarım kalan aşklar gibi Fincanda ki fallar gibi Bulur seni hatıralar *** Hatıralar Hatıralar

Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum *** Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim *** Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim *** Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim (Avareyim, avareyim)