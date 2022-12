Ferdi Tayfur

Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıralarım Bana gönül yoldaşı *** Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıralarım Bana gönül yoldaşı *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Çek git kendini arat *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Öl de kendini arat *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki de gül yüzünü Görmeden öleceğim *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki de gül yüzünü Görmeden öleceğim *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Çek git kendini arat *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Öl de kendini arat