Ferdi Tayfur

Hatırlar mısın Hatırlar mısın ilk günümüzü? Ellerin elimde titreşiyorduk Hatırlar mısın ilk günümüzü? Ellerin elimde titreşiyorduk *** Gözlerin gönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk Gözlerin gönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk *** Bırak sen beni bende kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım Bırak sen beni bende kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım *** Bırak sen beni fayda yok benden Ümidim kesildi kendi kendinden Ümidim kesildi kendi kendinden *** Hayat yok bize bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan Hayat yok bize bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan *** İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar gönlüne dolsun İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar seninle dolsun *** Ayrılık vakti geldi geçiyor Acıyla kederle doldu gönlümüz Ayrılık vakti geldi geçiyor Acıyla kederle doldu gönlümüz *** Görmeden dünyamı bir vefasız Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz

Hayat Arkadaşı Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıralarım Bana gönül yoldaşı *** Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıralarım Bana gönül yoldaşı *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Çek git kendini arat *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Öl de kendini arat *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki de gül yüzünü Görmeden öleceğim *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki de gül yüzünü Görmeden öleceğim *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım bulamadım ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Çek git kendini arat *** Çok sevdim suç sayıldı Hiç sevmedim kabahat Bir his diyor ki bana Öl de kendini arat