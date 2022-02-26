Ferdi Tayfur

Ahhh ahhh Ahhh ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ahhh, ahhh, ahhh Ahhh, ahhh, ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Aziz ıstanbul