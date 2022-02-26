Her Şeyi Bitirdik Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Her Şeyi Bitirdik
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Her şeyi bitirdik bir yalan gibi
Biz aşkı yarına götürmedik
Ne günler yaşadık bir roman gibi
Ne yazık sonunu getiremedik
Bu aşkı yarına götüremedik
***
Önce sen istedin bu hayır neden?
Biz aşkla başladık bu gurur neden?
Önce sen istedin bu hayır neden?
Biz aşkla başladık bu gurur neden?
***
Şimdi sen yolcusun başka kollara
Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara
Bu aşkı yarına götüremedik
Ne yazık sonunu getiremedik
***
Ümitler senden, arzular benden
Bakıver maziye ne kalır dünden
Ölesiye sevmek varken gönülden
Ne yazık sonunu getiremedik
Bu aşkı yarına götüremedik
***
Önce sen istedin bu hayır neden?
Biz aşkla başladık bu gurur neden?
Önce sen istedin bu hayır neden?
Biz aşkla başladık bu gurur neden?
***
Şimdi sen yolcusun başka kollara
Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara
Bu aşkı yarına götüremedik
Ne yazık sonunu getiremedik