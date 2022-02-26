Ferdi Tayfur

Her şeyi bitirdik bir yalan gibi Biz aşkı yarına götürmedik Ne günler yaşadık bir roman gibi Ne yazık sonunu getiremedik Bu aşkı yarına götüremedik *** Önce sen istedin bu hayır neden? Biz aşkla başladık bu gurur neden? Önce sen istedin bu hayır neden? Biz aşkla başladık bu gurur neden? *** Şimdi sen yolcusun başka kollara Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara Bu aşkı yarına götüremedik Ne yazık sonunu getiremedik *** Ümitler senden, arzular benden Bakıver maziye ne kalır dünden Ölesiye sevmek varken gönülden Ne yazık sonunu getiremedik Bu aşkı yarına götüremedik *** Önce sen istedin bu hayır neden? Biz aşkla başladık bu gurur neden? Önce sen istedin bu hayır neden? Biz aşkla başladık bu gurur neden? *** Şimdi sen yolcusun başka kollara Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara Bu aşkı yarına götüremedik Ne yazık sonunu getiremedik