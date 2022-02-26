Hoşçakal Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Hoşçakal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Hoşçakal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşçakal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Zaman zaman beni düşünüp, ağlıyormuşsun Leyla
Efkar dağıtmak için, içiyormuşsun Leyla Leyla
Etme Leyla, yapma Leyla, kendine kıyma Leyla
Dünyanın hali bu üzülme Leyla
***
Sana intizar etmedim ki
Ne bu hal nedir bu kederin Leyla?
İstemiyorsan beni burada
Korkma korkma giderim Leyla
***
Geri dönmem sözümden
Ödün vermem özümden
Öperim gözlerinden
Hoşça kal Leyla
Hoşça kal Leyla
***
Kalbi kırık olan ben
Bağrı yanık olan ben
Senin olmadığın yerde
Boynu bükük kalan ben
***
Kötü düşünme hakkımda
Tanırsın, beni sen tanırsın Leyla
Acı çekmek varsa bahtımda
Çekerim, çekerim, giderim Leyla
***
Geri dönmem sözümden
Ödün vermem özümden
Öperim gözlerinden
Hoşça kal Leyla
Hoşça kal Leyla
Leyla, Leyla
-
Uykusuz gecelerin sabahını bana sor
Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor
Uykusuz gecelerin sabahını bana sor
Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor
***
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
***
Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların
Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor
Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların
Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor
***
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
***
Karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin
Bomboş kalan bir elin acısını bana sor
Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor, bana sor
***
Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
-
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Darılacak ne vardı böyle durup dururken
Ayrılacak ne vardı böyle durup dururken
***
Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek sessizce ağladığında
***
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Dizlerine kapansam yine de gider misin
Dizlerine kapansam yine de gider misin
***
Hiç bir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
***
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri bitirir zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
-
Seni benden kimse ayıramazdı
Aşkın kıymetini bilebilseydin
Bizi bizden kimse koparamazdı
Severken gururu silebilseydin
***
Ellerin elimde kalabilirdi
Rüyamız bir gerçek olabilirdi
Bizi de mutluluk bulabilirdi
Sende benim gibi sevebilseydin
***
Sevebilseydin sevebilseydin
Sende benim gibi sevebilseydin
***
Ümitle tuttuğum dalım olurdun
Yüzümü güldüren falım olurdun
Mutluluğa giden yolum olurdum
İçimdeki seni görebilseydin
-
Gözlerime baktı benim
Yüreğimi yaktı benim
Halimi bilmiyor zalim yanmışım
***
Güzelsin dedim olmadı
Canımsın dedim olmadı
Tükendi sabrım kalmadı yanmışım
***
Gözlerime baktı benim
Yüreğimi yaktı benim
Halimi bilmiyor zalim yanmışım
***
Güzelsin dedim olmadı
Canımsın dedim olmadı
Tükendi sabrım kalmadı yanmışım
***
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım gözlerine yanmışım
***
Nasıl etsem ne söylesem
Gönlümü ner'de eylesem
Şımarıyor biraz sevsem yanmışım
***
Araba son model diyor
Telefonlu ev istiyor
Varı yoku anlamıyor yanmışım
***
Nasıl etsem ne söylesem
Gönlümü ner'de eylesem
Şımarıyor biraz sevsem yanmışım
***
Araba son model diyor
Telefonlu ev istiyor
Varı yoku anlamıyor yanmışım
***
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım, yanmışım ben yanmışım
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım, gözlerine yanmışım
-
-
-
-
-