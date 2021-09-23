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7/24 Dinle Ferdi Tayfur Huzurum Kalmadı
Huzurum Kalmadı

Huzurum Kalmadı

150 Parça | 11:21:52

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 03:56
02

Yaktı Beni

Ferdi Tayfur 03:35
03

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
04

Gönül Yorgunu

Ferdi Tayfur 06:24
05

Sevgiler Çiçek Gibi

Ferdi Tayfur 04:47
06

Durdurun Dünyayı

Ferdi Tayfur 04:01
07

Yüreğin Taş Olsa da

Ferdi Tayfur 04:35
08

Sabahçı Kahvesi

Ferdi Tayfur 04:40
09

Merak Etme Sen

Ferdi Tayfur 03:30

...

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