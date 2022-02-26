Dünya Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sorma nedir aradığım
Aşkımızı arıyorum
Yıllar var ki küllenmeyen
Mazimizi arıyorum
***
Hatıran var binbir yerde
Canlanıyor perde perde
Bu sokakta bu şehirde
İkimizi arıyorum
***
Gözlerindi bağlandığım
Gizli gizli ağladığım
Senin için harcadığım
Yıllarımı arıyorum
***
Hatıran var binbir yerde
Canlanıyor perde perde
Bu sokakta bu şehirde
İkimizi arıyorum
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Olmaz teselli
Senden başkası beni anlayamaz
Bıraktığın boşluğu dolduramaz
Böyle bir hasrete can dayanmaz
***
Olmaz teselli
Senden başkası beni anlayamaz
Bıraktığın boşluğu dolduramaz
Böyle bir hasrete can dayanmaz
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla sevdamıza
***
Günler aylara, aylar yıllara
Döndü gelmiyorsun
Ne haldeyim nasılım sormuyorsun
Sevdalıyım sana biliyorsun
***
Günler aylara, aylar yıllara
Döndü gelmiyorsun
Ne haldeyim nasılım sormuyorsun
Sevdalıyım sana biliyorsun
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
***
Bilmem şu an beni hissediyor
Duyabiliyor musun?
Eğer benim de hissetmediğimi
(Ağla yüreğim)
Sevmediğimi düşünüyorsan
(Ağla, ağla sevdamıza)
İnan ki çok yanılıyorsun
Çok yanılıyorsun
Çok...
***
Ağla yüreğim ağla, ağla, ağla
Ağla yüreğim ağla, ağla aşkımıza
-
Bu zamanda iş bulmak zor
Tencereye aş koymak zor
Sende yoksa bende yoksa
Bir yastığa baş koymak yok
***
Bir gün beklerim iki gun beklerim
Üçüncüde giderim
İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim
Ben çalışan biriyim
***
Şehrimizin etrafında
Fabrikalar duman duman
Ekmeğimi kaybedersem
Aşkımızın hali yaman
***
Bir gün beklerim iki gün beklerim
Üçüncüde giderim
İşime dönmeliyim kendimi bilmeliyim
Ben çalışan biriyim
-
Girerler aklına
***
Yakarlar senide
Bakmazlar göz yaşına
Dert acarlar başına
Etme Allah aşkına
Dönersin bir şaşkına
***
Dar gelir
***
Dünya sana bana dar gelir
Zor gelir
Ayrılıklar zor gelir
Çekmeyen
Bu hasreti ne bilir
***
Dar gelir
***
Dünya sana bana dar gelir
Zor gelir
Ayrılıklar zor gelir
Çekmeyen
Bu hasreti ne bilir
-
Susuzluğa suyum sensin
Vazgeçilmez huyum sensin
Yokluğun hasretin bitirir beni
Kanımdaki canım gibisin
***
Yağmur demem çamur demem
Yollarına düşüyorum
Uzaklardan geldim canım
lsıt beni üşüyorum
***
Yokluğuna dayanamam
Başkasına bağlanamam
Sen benim ilk aşkım
İlk göz ağrımsın
Seninle doğmuşum sensiz olamam
-
Hani nerdesin
Dostluğun nerde
Hiç bir gün derdime, olmadın çare
***
Hani nerdesin
Dostluğun nerde
Hiç bir gün derdime, olmadın çare
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Feryat figan sende gözyaşı sende
Gözyaşı sende
İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende
***
Feryat figan sende gözyaşı sende
Gözyaşı sende
İnsan doğdum insanlığı mı koymadın bende
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
***
Yıkılasın be dünya neler açtın başıma
Yıkılasın be dünya bıraktın tek başıma
Yere batası dünya
Yere batası dünya
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