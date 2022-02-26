Ferdi Tayfur

İnsanım İnsan Sen nasıl dersin ki, bekle de sabret Ben bir taş değilim, insanım, insan Sen nasıl dersin ki, bekle de sabret Ben bir taş değilim, insanım, insan *** Heves değil canım, sevda benimki Bir kalp taşıyorum, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan *** Yoruldu yüreğim hasretten yana Sanma ki, başkası yar olur sana Yoruldu yüreğim hasretten yana Sanma ki, başkası yar olur sana *** Üzme, yeter artık Allah aşkına Bir can taşıyorum, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan *** Sen bana etmiştin aşk yeminleri Ne çabuk unuttun mutlu günleri Yükledin ömrüme tüm hüzünleri Ben nasıl taşırım, insanım, insan İnsanım, insan

Allah'ım Sen Bilirsin Kaldır üstümdeki kara bulutları kaldır, Zaten benim göz yaşlarım, Yağmur olmuş ıslanmışım, Ben bu aşktan usanmışım, Allahım, Allahım sen bilirsin. *** Kesilsin yağmurun rüzgarın sesi Kalmadı gönlümün bitti neşesi Doğsun yüreğime aşkın güneşi *** Üşüyorum içim titrer Bu çileler bitsin yeter Ayrılık ölümden beter Gönüllerin nuru sensin Sevenlere çare sensin *** Güldür garipleri sevinsin Allahım sen bilirsin *** Bildiğim gerçekler yalana döndü Tüm ümitlerimi aldı götürdü O benim hayatım benim ömrümdü *** Üşüyorum içim titrer Bu çileler bitsin yeter Ayrılık ölümden beter Gönüllerin nuru sensin Sevenlere çare sensin Güldür garipleri sevinsin Allahım sen bilirsin

Avareyim Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum Düşe kalka yaşıyorum Ben de buna şaşıyorum *** Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim Umutlara koşuyorum Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim *** Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim Sevenlerim çoktur benim Şükür alnım aktır benim *** Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim Açken karnım toktur benim Avareyim, avareyim *** Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar Seni seven bir kalbim var Koca dünya gönlüme dar *** Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Anlasana sevgili yar Avareyim, avareyim Avareyim, avareyim (Avareyim, avareyim)

Bu Şehrin Geceleri Bir başka hüzün taşır Bu şehrin geceleri Bana senin anlatır Bu şehrin geceleri *** Bir başka hüzün taşır Bu şehrin geceleri Bana senin anlatır Bu şehrin geceleri Bu şehrin geceleri *** Bazen gizli bir günah Bazen dilde bir eyvah Bazen olmayan sabah Bu şehrin geceleri *** Bazen gizli bir günah Bazen dilde bir eyvah Bazen olmayan sabah Bu şehrin geceleri *** Kimini yakıp gitti Kimini yıkıp gitti Seni de alıp gitti Bu şehrin geceleri *** Kimini yakıp gitti Kimini yıkıp gitti Seni de alıp gitti Bu şehrin geceleri Bu şehrin geceleri *** Bitmeyen bir şarkıdır Bu şehrin geceleri Hep seni hatırlatır Bu şehrin geceleri *** Bitmeyen bir şarkıdır Bu şehrin geceleri Hep seni hatırlatır Bu şehrin geceleri Bu şehrin geceleri *** Bazen gizli bir günah Bazen dilde bir eyvah Bazen olmayan sabah Bu şehrin geceleri *** Bazen gizli bir günah Bazen dilde bir eyvah Bazen olmayan sabah Bu şehrin geceleri *** Kimini yakıp gitti Kimini yıkıp gitti Seni de alıp gitti Bu şehrin geceleri *** Kimini yakıp gitti Kimini yıkıp gitti Seni de alıp gitti Bu şehrin geceleri Bu şehrin geceleri Bu şehrin geceleri

Hatıralar Sen gideli buralardan Yakar beni hatıralar Sen gideli buralardan Yakar beni hatıralar *** Sımsıcak bir yorgan gibi Sarar beni hatıralar Sımsıcak bir yorgan gibi Sarar beni hatıralar *** Yalnızlıktan suskun gibi İkimize küskün gibi Bazen deli kurşun gibi Vurur beni hatıralar *** Yalnızlıktan suskun gibi İkimize küskün gibi Bazen deli kurşun gibi Vurur beni hatıralar *** Hatıralar Hatıralar *** Unutamam ne yapsam da Ansam da bir anmasam da Unutamam ne yapsam da Ansam da bir anmasam da *** Gece gündüz her anımda Sorar seni hatıralar Gece gündüz her anımda Sorar seni hatıralar *** Saçımda ki aklar gibi Yarım kalan aşklar gibi Fincanda ki fallar gibi Bulur seni hatıralar *** Saçımda ki aklar gibi Yarım kalan aşklar gibi Fincanda ki fallar gibi Bulur seni hatıralar *** Hatıralar Hatıralar