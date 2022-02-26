Ferdi Tayfur

Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin