Zaman Tüneli, Vol. 3 Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli, Vol. 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Zaman Tüneli, Vol. 3
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Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
***
Ulu Tanrı'm hangi kulun
Dayanır bu sonsuz acıya
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Sen gideli bu yerlerden
Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu
Dön gel Allah aşkına
Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
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Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Sanki bana koşuyorsun dalıyorum hayallere
Sanki bana uçuyorsun dalıyorum hayallere
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım ah
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
***
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim...
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