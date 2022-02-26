Ferdi Tayfur

Kadınım Gecelerin ayazında yalnızım Bana gelsen habersizce ansızın Sensizliğe çare olmaz gözyaşım Senden uzak sana hasret kalmışım *** Saçlarıma aklar düştü görmedin Canım sana feda oldu bilmedin Senden başka kimseleri sevmedim Kadınım kadınım *** Saçlarıma aklar düştü görmedin Bu can sana feda oldu bilmedin Senden sonra kimseleri sevmedim Kadınım kadınım *** Hani ner'de yeminlerin sözlerin? Hayalimden hiç çıkmıyor gözlerin Görebilsen öyle zor hallerdeyim Sensiz dünyam cennet olsa neyleyim? *** Saçlarıma aklar düştü görmedin Canım sana feda oldu bilmedin Senden başka kimseleri sevmedim Kadınım kadınım *** Saçlarıma aklar düştü görmedin Bu can sana feda oldu bilmedin Senden sonra kimseleri sevmedim Kadınım kadınım

Dokunmayın Bana Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Onu yirmisinde tanıdım İşte dedim aşkım bu İşte dedim hayatım Her sözüne inandım Yandım Allah'ım yandım *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** O benim ilk aşkımdı Hayata bakışımdı İçimdeki sevincim Gözlerimde neşemdi Eğilmeyen başımdı *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi? *** Bugünlerde dokunmayın bana Dokunmayın ağlarım Bıraktı ellerimi kararttı günlerimi Bu hayat çekilir mi? Ah böyle sürüp gider mi?