Kanayan Gül Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Kanayan Gül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Kanayan Gül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kanayan Gül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen benim içimde kanayan gülsün
Ümit oldun, sabır oldun, sır oldun
Gönlümün en hazin köşelerinde
Hasret oldun, özlem oldun, yas oldun
Ömrümce sakladım seni kalbimde
Kahır oldun, zehir oldun, yaş oldun
***
Yine bugün sensiz yine sensiz
Ağlıyor bu gözlerim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Yanıyor bu yüreğim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Nereye gideyim?
***
Yine bugün sensiz yine sensiz
Ağlıyor bu gözlerim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Yanıyor bu yüreğim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Nereye gideyim?
***
Yanardağ misali düştün bahtıma
Alev oldun, ateş oldun, köz oldun
Ardından ağlayan şarkılarıma
Şiir oldun, beste oldun, söz oldun
Yıllarca kuruldun gönül tahtıma
Benim oldun, canım oldum, can oldun
***
Yine bugün sensiz yine sensiz
Ağlıyor bu gözlerim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Yanıyor bu yüreğim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Nereye gideyim?
***
Yine bugün sensiz yine sensiz
Ağlıyor bu gözlerim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Yanıyor bu yüreğim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Nereye gideyim?
***
Yine bugün sensiz yine sensiz
Ağlıyor bu gözlerim
Yine bugün sensiz yine sensiz
Yanıyor bu yüreğim
Yine bugün sensiz yine sensiz