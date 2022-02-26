Ferdi Tayfur

Su feleğin akıl ermez işine Duyar feryadımı duymazdan gelir Bir kötü kuluna muhtaç eğlerken Yaralı gönlüme derman mı verir? *** Koşturdun pesinden bir omur boyu Attı gurbet ele büktü boynumu Genç yaşımda kesti benim dertler yolumu Dertsiz yaşamaya ferman mı verir? Dertsiz yaşamaya çare mi verir? *** Sevgiyi bulduk da erişemedik Göz göze bakışıp gülüşemedik Bir araya gelip gelip dertleşemedik Derdimi dökmeye zaman mı verir? Derdimi demeye fırsat mı verir? *** Yağmur yağıp nehirlerim taşarsa Bahar gelip çiçeklerim açmazsa Ya bir de yüreğimde yaram azarsa ah Yaramı sarmaya lokman mı gelir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?

Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencerelerde Ben onun yüzünden düştüm bu derde Beklerim her gece pencerelerde Beklerim onu ben pencerelerde *** İçim yana yana onu ararım Uçan kuşlardan haber sorarım Ömrümde gülmedim ona yanarım Beklerim onu ben pencerelerde Beklerim her gece pencerelerde