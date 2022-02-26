Köylü Güzeli Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Köylü Güzeli
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Yemeni bağlamış telli başına
Zülüfleri düşmüş hilâl kaşına
Henüz girmiş onüç-ondört yaşına
Edâlı, işveli köylü güzeli
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Gel seni, köylü kız, alıp kaçayım
Telli duvağına altın saçayım
Seni bu diyardan alıp kaçayım
Gözleri sürmeli köylü güzeli.