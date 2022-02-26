Ferdi Tayfur

Mor Güller İlmik ilmik bağlanmışım Yüreğimi dağlamışım İlmik ilmik bağlanmışım Yüreğimi dağlamışım *** Ben günahkar bir kulunum Sevda çekip ağlamışım Ben günahkar bir kulunum Sevda çekip ağlamışım *** Mor güllerin kokusuna Yattım gönül uykusuna Al beni de asker eyle Sevenlerin ordusuna *** Mor güllerin kokusuna Yattım gönül uykusuna Al beni de asker eyle Sevenlerin ordusuna *** Gözlerimden akan yaşlar Sana bütün yalvarışlar Gözlerimden akan yaşlar Sana bütün yalvarışlar *** Damlalardan çağlayanlar Sende biter sende başlar Damlalardan çağlayanlar Sende biter sende başlar *** Mor güllerin kokusuna Yattım gönül uykusuna Al beni de asker eyle Sevenlerin ordusuna *** Mor güllerin kokusuna Yattım gönül uykusuna Al beni de asker eyle Sevenlerin ordusuna *** Mor güllerin kokusuna Yattım gönül uykusuna Al beni de asker eyle Sevenlerin

Bari Sen Bir zamanlar Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda Annem vardı yanımda, babam da *** Şimdi onlar uzaklarda Dönüşü olmayan yolda Gittiler, beni terk ettiler *** Ağlasam da, faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar, dönemezler *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** La-la-la, la la la, la-la-la La-la-la, la la la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la-la Bari sen canım kal yanımda

Ben Sadece Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...