Ferdi Tayfur

Ne Çıkar Bu dünyaya dert çekmeye, dert çekmeye gelmişim Ak yerine karaları karaları giymişim Ben feleğin sillesini yemişim *** Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? *** Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? *** Felek kırdı kanadımı kanadımı kolumu Çoktan beri şaşırmışım şaşırmışım yolumu Bekliyorum ölmek için sonumu *** Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? *** Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar? Beni kırsan, taşa vursan Derde salsan, ne çıkar?

Bu Gece Düğün Var Bu gece düğün var karşıki evde Sevdiğin yok artık penceresinde Bu gece düğün var karşıki evde Sevdiğin yok artık penceresinde *** O şimdi ellere gelin mi gidecek Bilmem başkasını nasıl sevecek? Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Beyaz gelinliği karadır bence Ellerde olması bana işkence Kahreder yanarım böyle her gece Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Tertemiz günahsız aşkımız vardı Gözlerimiz sevgi dolu bakardı Tertemiz günahsız aşkımız vardı Gözlerimiz sevgi dolu bakardı *** Şimdi bana yalnız hayali kaldı Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek? *** Beyaz gelinliği karadır bence Ellerde olması bana işkence Kahreder yanarım artık her gece Bilmem başkasını nasıl sevecek? Benden başkasını nasıl sevecek?

Her Saat Başında Susunca şarkılar susunca bir bir Her saat başında hatırla beni Aşkına kul ise mahkum bu kalbim Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Ömrümce bekledim döneceğini Ne bilirdim sensiz öleceğimi Senden son dileğim unutma beni Her saat başında her saat başında hatırla beni Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Her saat başında her saat başında hatırla beni *** Yaralıdır gönlüm binbir yerinden Kahreder hasretin beni derinden Sen övün bu aşkın son eserinden Her saat başında her saat başında hatırla beni Hatırla beni, hatırla beni