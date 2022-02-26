Ferdi Tayfur

Ne Senden Geçerim Ne senden geçerim ne meyhaneden Gönlümün farkı yok bir viraneden Ne senden geçerim ne meyhaneden Gönlümün farkı yok bir viraneden *** Beni sarhoş eden meyhane değil ah Sensiz halim beni perişan eden Beni sarhoş eden meyhane değil ah Sensiz gülüm beni perişan eden *** Her akşam içmeden edemiyorum "Gel otur karşımda iç" demiyorum Her akşam içmeden edemiyorum "Gel otur karşımda iç" demiyorum *** Öyle özledim ki memleketimi ah Seni bırakıpta gidemiyorum Öyle özledim ki canım anamı ah Seni bırakıpta gidemiyorum

Hatırlar mısın Hatırlar mısın ilk günümüzü? Ellerin elimde titreşiyorduk Hatırlar mısın ilk günümüzü? Ellerin elimde titreşiyorduk *** Gözlerin gönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk Gözlerin gönlüme aşkı sunarken Suçluymuşuz gibi hep susuyorduk *** Bırak sen beni bende kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım Bırak sen beni bende kalayım Ben kendi dünyamda mutlu olayım *** Bırak sen beni fayda yok benden Ümidim kesildi kendi kendinden Ümidim kesildi kendi kendinden *** Hayat yok bize bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan Hayat yok bize bu yaşantıdan Gülmeyi unuttum ben ağlamaktan *** İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar gönlüne dolsun İstemem senin de boynun bükülsün Bütün mutluluklar seninle dolsun *** Ayrılık vakti geldi geçiyor Acıyla kederle doldu gönlümüz Ayrılık vakti geldi geçiyor Acıyla kederle doldu gönlümüz *** Görmeden dünyamı bir vefasız Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz Fırtınalar gibi geçti ömrümüz