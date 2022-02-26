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7/24 Dinle Batan Güneş (1978)

Batan Güneş (1978) Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Batan Güneş (1978) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Batan Güneş (1978) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Batan Güneş (1978) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Batan Güneş (1978)

  • Ne Senden Geçerim

  • Hatırlar mısın

  • Hayat Arkadaşı

  • Aklımı Başımdan Aldın

  • Aşkımı İnkar Ettin

  • Batan Güneş(Eski)

  • Bekledim Durdum

  • Garipler Çile Çeker

  • Kara Bahtım

  • Kaybolan Günler

  • Olur Mu Böyle

  • Sabır Duası

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