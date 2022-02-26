Niçin Baktın Bana Öyle Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Niçin Baktın Bana Öyle
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Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir bana söyle
***
Durgun sular gibi
İçli duygular gibi
Gözlerinde sevda var
Derin uykular gibi
***
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
***
Gül dalında gonca güler
Bülbül sevdasında çiler
Söyle dermanın olayım
Dertli olan deva diler
***
Niçin baktın bana öyle
Derdin nedir durma söyle
***
Mahsunsun, hayransın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
Ey hilal kaşlı ağlıyor musun kirpiğin yaşlı
Ben senin nen olayım, kulun kölen olayım.