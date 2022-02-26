Ferdi Tayfur

Yine nisan yağmurunda ıslanacağım Yine sensiz bulutlarla dertleşecegim Farkında olmadan üşüdüğümün Hasret ateşiyle kavrulacağım *** Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim *** Belki birgün uzaklardan koşup gelirsin Belki gördüğünde beni tanıyamazsın Gücenirim diye sakın düşünme Hayli zaman oldu canım sende haklısın *** Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın çekilmeyen pençesindeyim Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim İstersen sessiz gel haber vermeden Göreceksin beni ben ne haldeyim