Bugün bir gariplik çöktü içime Ezelden ebede of anam of of Bugün bir gariplik çöktü içime Gurbetten sılaya of anam of of *** Şu koca dünyaya can mı dayanır Yıkıldı her yanım of anam of of Şu koca dünyaya can mı dayanır Yıkıldı bir yanım of anam of of *** Ne talihim güldü ne de kaderim Meçhule gidiyor bu son seferim Acı ile dert dolu gönül defterim O yardan ayrıldım of anam of of *** Teselli kar etmez gönlüm yaralı Dağlara taşlara of anam of Ayrılık saati vurdu vuralı Yanıyor her yanım of anam of of