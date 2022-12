Ferdi Tayfur

Of dağlar of, of taşlar of Aldınız benden yarimi Of dağlar of, of yollar of Kime diyeyim derdimi *** Ben sana sır verdim de Sen bana yol vermedin Ben sana feryat ettim Sesime ses vermedin *** Akmaz oldu ırmaklar Soldu yeşil yapraklar Bu kadar zalim olma Seni de yer topraklar Seni de yer topraklar *** Of dağlar of, of taşlar of Aldınız benden yarimi Of dağlar of of, of yollar of Kime diyeyim derdimi *** Birgün gelir yollar geçen yamacından Arılar da balını almaz ağacından Ben sana neyledim de kıvrandırdın acılardan Of dağlar of, of yollar of Çaldınız yarimi *** Ben sana sır verdim de Sen bana yol vermedin Ben sana feryat ettim Sesime ses vermedin *** Akmaz oldu ırmaklar Soldu yeşil yapraklar Bu kadar zalim olma Seni de yer topraklar Seni de yer topraklar *** Of dağlar of, of taşlar of Aldınız benden yarimi Of dağlar of, of yollar of Kime diyeyim derdimi *** Of dağlar of, of taşlar of Aldınız benden yarimi Of dağlar of, of yollar of Kime diyeyim derdimi