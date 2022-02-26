Ferdi Tayfur

Of Dağlar Şarkı Sözleri
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Of dağlar of, of taşlar of
Aldınız benden yarimi
Of dağlar of, of yollar of
Kime diyeyim derdimi
***
Ben sana sır verdim de
Sen bana yol vermedin
Ben sana feryat ettim
Sesime ses vermedin
***
Akmaz oldu ırmaklar
Soldu yeşil yapraklar
Bu kadar zalim olma
Seni de yer topraklar
Seni de yer topraklar
***
Of dağlar of, of taşlar of
Aldınız benden yarimi
Of dağlar of of, of yollar of
Kime diyeyim derdimi
***
Birgün gelir yollar geçen yamacından
Arılar da balını almaz ağacından
Ben sana neyledim de kıvrandırdın acılardan
Of dağlar of, of yollar of
Çaldınız yarimi
***
Ben sana sır verdim de
Sen bana yol vermedin
Ben sana feryat ettim
Sesime ses vermedin
***
Akmaz oldu ırmaklar
Soldu yeşil yapraklar
Bu kadar zalim olma
Seni de yer topraklar
Seni de yer topraklar
***
Of dağlar of, of taşlar of
Aldınız benden yarimi
Of dağlar of, of yollar of
Kime diyeyim derdimi
***
Of dağlar of, of taşlar of
Aldınız benden yarimi
Of dağlar of, of yollar of
Kime diyeyim derdimi