Ferdi Tayfur

Olur mu böyle, olur mu? Sevenler unutulur mu? Hiç yüzünden bunca zaman Söyle dargın durulur mu? Söyle sensiz olunur mu? *** Aşk olmayan gönüllerde Hayat olmaz sevgilim Seni öyle sevmişim ki Sensiz ben, ben değilim *** Gel artık bitsin Bu acı, keder dolu günler Bülbül ötsün aşk bahçemde Solmasın güller *** Olur mu böyle, olur mu? Sevenler unutulur mu? Hiç yüzünden bunca zaman Söyle dargın durulur mu? Söyle sensiz olunur mu? *** Hiç yüzünden bunca zaman Söyle dargın durulur mu? *** Senden ayrı yaşanmıyor Gönül hep seni arıyor Bir küçücük resmin ile Deli gönlüm avunmuyor Böyle sensiz olunmuyor *** Aşk olmayan gönüllerde Hayat olmaz sevgilim Seni öyle sevmişim ki Sensiz ben, ben değilim *** Gel artık bitsin Bu acı, keder dolu günler Bülbül ötsün aşk bağında Solmasın güller *** Olur mu böyle, olur mu? Sevenler unutulur mu? Hiç yüzünden bunca zaman Söyle dargın durulur mu? Söyle sensiz...