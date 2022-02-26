Hatırla Sevgili Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Hatırla Sevgili
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Olur mu böyle, olur mu?
Sevenler unutulur mu?
Hiç yüzünden bunca zaman
Söyle dargın durulur mu?
Söyle sensiz olunur mu?
***
Aşk olmayan gönüllerde
Hayat olmaz sevgilim
Seni öyle sevmişim ki
Sensiz ben, ben değilim
***
Gel artık bitsin
Bu acı, keder dolu günler
Bülbül ötsün aşk bahçemde
Solmasın güller
***
Olur mu böyle, olur mu?
Sevenler unutulur mu?
Hiç yüzünden bunca zaman
Söyle dargın durulur mu?
Söyle sensiz olunur mu?
***
Hiç yüzünden bunca zaman
Söyle dargın durulur mu?
***
Senden ayrı yaşanmıyor
Gönül hep seni arıyor
Bir küçücük resmin ile
Deli gönlüm avunmuyor
Böyle sensiz olunmuyor
***
Aşk olmayan gönüllerde
Hayat olmaz sevgilim
Seni öyle sevmişim ki
Sensiz ben, ben değilim
***
Gel artık bitsin
Bu acı, keder dolu günler
Bülbül ötsün aşk bağında
Solmasın güller
***
Olur mu böyle, olur mu?
Sevenler unutulur mu?
Hiç yüzünden bunca zaman
Söyle dargın durulur mu?
Söyle sensiz...
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