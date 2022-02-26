Ferdi Tayfur

Sana Ne Şarkı Sözleri
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Bir şehrin sokaklarında yürüyorum
Bir kapının önünde duruyorum
Zile basıyorum
Kapıyı açan sen
Karşında duran ben
Yıllardan sonra şaşırmıyorsun, şaşırmıyorsun
Gülüyorsun
***
Ben sadece seni görmeye geldim
Ben sadece hatrını sormaya geldim
Bendeki hatıraları ah vermeye geldim
***
Ben sadece seni görmeye geldim
Ben sadece hatrını sormaya geldim
Bendeki hatıraları ah vermeye geldim
***
Çek alaycı bakışını gözlerimden
Çek sihirli kokunu üzerimden
Beni bilirsin çok duyguluyumdur
Kanar yüreğim derinden
***
Ben sadece seni görmeye geldim
Ben sadece hatrını sormaya geldim
Bendeki hatıraları ah vermeye geldim
***
Ben sadece seni görmeye geldim
Ben sadece hatrını sormaya geldim
Bendeki hatıraları ah vermeye geldim