Ferdi Tayfur

Bir şehrin sokaklarında yürüyorum Bir kapının önünde duruyorum Zile basıyorum Kapıyı açan sen Karşında duran ben Yıllardan sonra şaşırmıyorsun, şaşırmıyorsun Gülüyorsun *** Ben sadece seni görmeye geldim Ben sadece hatrını sormaya geldim Bendeki hatıraları ah vermeye geldim *** Ben sadece seni görmeye geldim Ben sadece hatrını sormaya geldim Bendeki hatıraları ah vermeye geldim *** Çek alaycı bakışını gözlerimden Çek sihirli kokunu üzerimden Beni bilirsin çok duyguluyumdur Kanar yüreğim derinden *** Ben sadece seni görmeye geldim Ben sadece hatrını sormaya geldim Bendeki hatıraları ah vermeye geldim *** Ben sadece seni görmeye geldim Ben sadece hatrını sormaya geldim Bendeki hatıraları ah vermeye geldim