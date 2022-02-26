Ferdi Tayfur

Yüzüme bakacak yüzün kalmamış Doğru bir kelime sözün kalmamış Aklını fikrini yalan bürümüş Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla *** Karaya ak denilir mi Amaya bak denilir mi Sevene bırak denilir mi Sen de mi Leyla *** Haksızlık edene isyan ederdin İnsanlık bu değil bu değil derdin Sonunda darbeyi kendin indirdin Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla *** Soldurdun içimde ilkbaharları Düşünmez olmuşsun hiç yarınları Arayıp gerçeği bulamadın mı Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla Arayıp doğruyu bulamadın mı Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla *** Karaya ak denilir mi Amaya bak denilir mi Sevene bırak denilir mi Sen de mi Leyla *** Haksızlık edene isyan ederdin İnsanlık bu değil derdin Sonunda darbeyi kendin indirdin Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla