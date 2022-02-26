Sen de mi Leyla Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Sen de mi Leyla
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Yüzüme bakacak yüzün kalmamış
Doğru bir kelime sözün kalmamış
Aklını fikrini yalan bürümüş
Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla
***
Karaya ak denilir mi
Amaya bak denilir mi
Sevene bırak denilir mi
Sen de mi Leyla
***
Haksızlık edene isyan ederdin
İnsanlık bu değil bu değil derdin
Sonunda darbeyi kendin indirdin
Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla
***
Soldurdun içimde ilkbaharları
Düşünmez olmuşsun hiç yarınları
Arayıp gerçeği bulamadın mı
Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla
Arayıp doğruyu bulamadın mı
Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla
***
Karaya ak denilir mi
Amaya bak denilir mi
Sevene bırak denilir mi
Sen de mi Leyla
***
Haksızlık edene isyan ederdin
İnsanlık bu değil derdin
Sonunda darbeyi kendin indirdin
Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla