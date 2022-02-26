Ferdi Tayfur

Of Dağlar Şarkı Sözleri
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Vazomda, dün akşamın gülleri,
Sahilde, martıların sesleri,
Masamda, yarım kalmış kadehler,
İçerde, hala senin kokun var.
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Sen gittin, hayallerim yarım kaldı,
Sen gittin, sevincimi eller çaldı,
Sen gittin, umutlarım beni benden aldı,
Sen gittin.
***
Yaşanan güzel günler nerede,
Umut söndü ağlayan gözlerimde,
Odamda bitmiş aşkın havası,
Kanar böyle yüreğimin yarası.
***
Sen gittin, hayallerim yarım kaldı,
Sen gittin, sevincimi eller çaldı,
Sen gittin, umutlarım beni benden aldı,
Sen gittin...
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