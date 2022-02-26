Ferdi Tayfur

Vazomda, dün akşamın gülleri, Sahilde, martıların sesleri, Masamda, yarım kalmış kadehler, İçerde, hala senin kokun var. *** Sen gittin, hayallerim yarım kaldı, Sen gittin, sevincimi eller çaldı, Sen gittin, umutlarım beni benden aldı, Sen gittin. *** Yaşanan güzel günler nerede, Umut söndü ağlayan gözlerimde, Odamda bitmiş aşkın havası, Kanar böyle yüreğimin yarası. *** Sen gittin, hayallerim yarım kaldı, Sen gittin, sevincimi eller çaldı, Sen gittin, umutlarım beni benden aldı, Sen gittin...