Haram Oldu (1986) Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Haram Oldu (1986)
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Açılmadım güller gibi,
Unutmadım eller gibi,
Boz bulanık seller gibi,
Çağladığım senin için.
***
Şimdi bilmem neredesin,
Benden uzak kiminlesin,
Damla damla gözümdesin,
Ağladığım senin için.
***
Sensiz hayat bir işkence,
Dilimdesin gündüz gece,
Satır satır hece hece,
Şarkılarım senin için.
***
Şimdi bilmem neredesin,
Benden uzak kiminlesin,
Damla damla gözümdesin,
Ağladığım senin için.
***
Garip derki neyleyim,
Derdimi kime söyleyeyim.
Can vermeden gel göreyim.
Öleceğim senin için,
İbadetim senin için,
Dualarım senin için, senin için...
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Aşk sözlerin yalan oldu
Seni sevmek haram oldu
Eğlenip gülen sensin
Olanlarsa bana oldu
***
Sevip mutlu olmak varken
Gençliğimiz soldu erken
Ölürüm ayrılmam derken
Kavuşmamız hayal oldu
***
Haram oldu haram oldu
Seven gönüller kahroldu
Şu koskocaman dünyada
Bize gülmek haram oldu
***
Gönlümden dinmeyen fırtına koptu
Birazcık mutluluk bana çok muydu?
Felek tutunduğum dalı kuruttu
Olanlarsa bana oldu
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Kır çiçeklerini senin
Saçlarına takan bendim
Çocukça ağlardın bazen
Gözyaşını silen bendim
***
Uzaklardan gelip geçme
Ben yabancın değilim ki
Yıllardır beraberdik
Yabancın mıyım
***
Dargınlığı sen çıkardın
Gidip ellere aldandın
Hatırlayıp aşkımızı
Beni bir gün aramadın
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