Ferdi Tayfur

Sevda Yelleri Susmadan yürekten kopan feryadım Duyurur mu sana bilmem bir gün sesimi Yollara dalarken kara gözlerim Getirir mi rüzgar, son nefesimi Getirir mi rüzgar, son nefesimi *** Başında yok ise sevda yelleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi *** Başında yok ise sevda yelleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi *** Bilseydim bu kadar zor olduğunu İstemezdim böyle aşkın, mutluluğunu Ben kendi dünyamda yaşar giderdim Senin gibi vefasıza gönül vermezdim Senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım *** Başında yok ise sevda yelleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi (oof) *** Başında yok ise sevda yelleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi

Yaralıyım Dertliyim Seni sevip sensiz olmak Izdıraptır, acıdır Seni sevip sensiz olmak Izdıraptır, acıdır Bir bakışın, bir gülüşün Gönlümün ilacıdır Bir bakışın, bir gülüşün Gönlümün ilacıdır *** Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim *** Belki bugün, belki yarın Bu sevgimi anlarsın Belki bugün, belki yarın Bu sevgimi anlarsın Pişmanlık duyduğunda Sen de böyle yanarsın Pişmanlık duyduğunda Sen de böyle yanarsın *** Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Yaralıyım, dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim *** Dertliyim Doğuştan kederliyim Öyle başımı döndürdün ki Bu alemin neresindeyim Bu dünyanın neresindeyim

Günaha Girme Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bir tadımlık mıydı yoksa hevesin Beni suçlayıp da günaha girme günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme *** İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir *** Uzanmayan elini nasıl tutardım Beni bırakıp da günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme

Hasret Sancısı Bak yine baharımı kışa çevirdin Aşk dolu yüreğimi taşa çevirdin Bitti derken keder dolu günlerim Yolumun sonunu başa çevirdin *** Bitti derken keder dolu günlerim Yolumun sonunu başa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Mutluluk sevincim hep eskidendi aman Derdimin birine binler eklendi aman Feleğin oyunu beni de yendi Vurunca sırtımı, vurunca sırtımı tuşa çevirdi (Zalım aman, aman, aman, aman...) *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı Birde senin derdinin yakan acısı Kanadı kırılan kuşa çevirdin *** Başladı gönlümde hasret sancısı Gurbette dostların çok yalancısı