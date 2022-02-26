Ferdi Tayfur

Usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor Bıkmıyor bir türlü senden, bıkmıyor Usanmıyor deli gönlüm, usanmıyor Bıkmıyor bir türlü senden, bıkmıyor *** Nereye baksam, kiminle konuşsam Sevdalı gözlerim hep seni arıyor Nereye baksam, kiminle konuşsam Sevdalı gözlerim hep seni arıyor *** Fırtınalar kopuyor divane gönlümde Sana kırılsam, sana darılsam Ne zaman kahredip senden ayrılsam *** Fırtınalar kopuyor divane gönlümde Sana kırılsam, sana darılsam Ne zaman kahredip senden ayrılsam *** Silinmiyor gözlerimden, silinmiyor Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor Silinmiyor gözlerimden, silinmiyor Gitmiyor hayalin karşımdan, gitmiyor *** Nereye baksam, kiminle konuşsam Sevdalı gözlerim hep seni arıyor Nereye baksam, kiminle konuşsam Sevdalı gözlerim hep seni arıyor *** Fırtınalar kopuyor divane gönlümde Sana kırılsam, sana darılsam Ne zaman kahredip senden ayrılsam *** Fırtınalar kopuyor divane gönlümde Sana kırılsam, sana darılsam Ne zaman kahredip senden ayrılsam

Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim. *** Sana yalvarmıştım Sana yakarmıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Sana yalvarmıştım Sana ağlamıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Ben şimdi uzakta, hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda, hayalindeyim. Anlatmadın ki bana derdini, Söylemedin ki nerden bileyim? *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle bende bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle bende bileyim. Bana da söyle, bana da söyle bende bileyim. *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle, Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?