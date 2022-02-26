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7/24 Dinle Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var

Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var

  • Sitem

  • Bir Yabancı Gibi

  • İçimde Bir His Var

  • Sevgiler Çiçek Gibi

  • Ya Benimsin Ya Toprağın

  • Bilmece

  • Gönlümün Sultanısın

  • Neden

  • Saklama Sevdiğini

  • Yüreğim Taş Olsada

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