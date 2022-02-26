Ferdi Tayfur

Son Sabah Aşk denilen kelimeyi Şarkılarda duyardım Sen çıkınca karşıma Kendimde seni buldum *** Önceleri mutluydum Ben senden umutluydum Kedersiz bir dünyam vardı Şimdi dertlere boğuldum *** Bir yazı var kaderimde Karadan daha kara Gel son defa göreyim Belki çıkmam sabaha *** Güneş belki doğacak Belki de doğmayacak Biliyorum bu son sabah Seni benden koparacak *** Güneş belki doğacak Belki de doğmayacak Biliyorum bu son sabah Seni benden koparacak *** Ne yapsak ta olmuyor Kavuşmamız imkansız Yuvasız kuşlar gibi Bende kaldım yuvasız *** İnsanım hakkım değil mi Seni çok seviyorum Aşkın cehenneminde Yandıkça yanıyorum *** Bir yazı var kaderimde Karadan daha kara Gel son defa görüşelim Belki çıkmam sabaha *** Güneş belki doğacak Belki de doğmayacak Biliyorum bu son sabah Seni benden koparacak *** Güneş belki doğacak Belki de doğmayacak Biliyorum bu son sabah Seni benden koparacak

İçime Doğmuştu Sanki İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** Bir tatlı ümit yerine Keder bıraktın ne diye *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Ah günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme *** Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın *** Candan sevmeyen birine Kalpten bağlanır mıydın *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme