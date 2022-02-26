İnsan Sevince Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
İnsan Sevince
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Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde
Beklerim onu ben pencerelerde
Ben onun yüzünden düştüm bu derde
Beklerim her gece pencerelerde
Beklerim onu ben pencerelerde
***
İçim yana yana onu ararım
Uçan kuşlardan haber sorarım
Ömrümde gülmedim ona yanarım
Beklerim onu ben pencerelerde
Beklerim her gece pencerelerde
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Su feleğin akıl ermez işine
Duyar feryadımı duymazdan gelir
Bir kötü kuluna muhtaç eğlerken
Yaralı gönlüme derman mı verir?
***
Koşturdun pesinden bir omur boyu
Attı gurbet ele büktü boynumu
Genç yaşımda kesti benim dertler yolumu
Dertsiz yaşamaya ferman mı verir?
Dertsiz yaşamaya çare mi verir?
***
Sevgiyi bulduk da erişemedik
Göz göze bakışıp gülüşemedik
Bir araya gelip gelip dertleşemedik
Derdimi dökmeye zaman mı verir?
Derdimi demeye fırsat mı verir?
***
Yağmur yağıp nehirlerim taşarsa
Bahar gelip çiçeklerim açmazsa
Ya bir de yüreğimde yaram azarsa ah
Yaramı sarmaya lokman mı gelir?
Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
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