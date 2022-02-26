Ferdi Tayfur

Söyleyin yıldızlar sevgilim nerde Beklerim onu ben pencerelerde Ben onun yüzünden düştüm bu derde Beklerim her gece pencerelerde Beklerim onu ben pencerelerde *** İçim yana yana onu ararım Uçan kuşlardan haber sorarım Ömrümde gülmedim ona yanarım Beklerim onu ben pencerelerde Beklerim her gece pencerelerde