Ferdi Tayfur

Suç Benim mi Ben bu garip yeryüzünde Garibansam suç benim mi Gece gündüz dertli dertli Geziyorsam suç benim mi *** Gece gündüz dertli dertli Geziyorsam suç benim mi *** Bir dostum yok sorulayım Sevdiğim yok sarılayım Bir dostum yok sorulayım Sevdiğim yok sarılayım *** Kime kızıp darılayım Kimsesizsem suç benim mi Kime kızıp darılayım Kimsesizsem suç benim mi *** Suç benim mi suç benim mi Garibansam suç benim mi Suç benim mi suç benim mi Kadersizsem suç benim mi *** Olmadı hiç anlayanım Olmadı hiç arayanım Ölsem olmaz ağlayanım Kimsesizsem suç benim mi *** Ölsem olmaz ağlayanım Kimsesizsem suç benim mi *** Bir dostum yok sorulayım Sevdiğim yok sarılayım Bir dostum yok sorulayım Sevdiğim yok sarılayım *** Kime kızıp darılayım Kimsesizsem suç benim mi Kime kızıp darılayım Kimsesizsem suç benim mi *** Suç benim mi suç benim mi Garibansam suç benim mi Suç benim mi suç benim mi Kimsesizsem suç benim mi *** Suç benim mi suç benim mi Garibansam suç benim mi

Anne Duy Sesimi Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum İçimde öyle bir volkan kaynıyor Yakıyor, yakıyor kavruluyorum *** Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir Bu benim, gönlümün efsanesidir Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir Bu benim, gönlümün efsanesidir Buluşurduk gizli gizli koşuşurduk kırlarda Bu benim ömrümün hikayesidir Anne *** Anne, anne güvenme derdin, her gördüğüne Anne, anne inanma derdin, her duyduğuna *** Kulağım sağırdı, gözüm kör sanki Ne olur, ne olur bağısla beni Bu nasıl dünyadır her şey tersine Sevenin, karşılık, yok sevgisine Bu nasıl dünyadır her şey tersine Sevenin, karşılık, yok sevgisine İnanmıştım çok sevmiştim Biz mutluyuz sanmıştım Ne yazık, ne yazık ben aldanmışım *** Anne, anne, anne duy sesimi, duy, yalvarıyorum Anne