Naz Etme / Canına Okuyacağım Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Naz Etme / Canına Okuyacağım
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Ben bu garip yeryüzünde
Garibansam suç benim mi
Gece gündüz dertli dertli
Geziyorsam suç benim mi
***
Gece gündüz dertli dertli
Geziyorsam suç benim mi
***
Bir dostum yok sorulayım
Sevdiğim yok sarılayım
Bir dostum yok sorulayım
Sevdiğim yok sarılayım
***
Kime kızıp darılayım
Kimsesizsem suç benim mi
Kime kızıp darılayım
Kimsesizsem suç benim mi
***
Suç benim mi suç benim mi
Garibansam suç benim mi
Suç benim mi suç benim mi
Kadersizsem suç benim mi
***
Olmadı hiç anlayanım
Olmadı hiç arayanım
Ölsem olmaz ağlayanım
Kimsesizsem suç benim mi
***
Ölsem olmaz ağlayanım
Kimsesizsem suç benim mi
***
Bir dostum yok sorulayım
Sevdiğim yok sarılayım
Bir dostum yok sorulayım
Sevdiğim yok sarılayım
***
Kime kızıp darılayım
Kimsesizsem suç benim mi
Kime kızıp darılayım
Kimsesizsem suç benim mi
***
Suç benim mi suç benim mi
Garibansam suç benim mi
Suç benim mi suç benim mi
Kimsesizsem suç benim mi
***
Suç benim mi suç benim mi
Garibansam suç benim mi
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Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum
Anne, anne, anne duy sesimi, yalvarıyorum
İçimde öyle bir volkan kaynıyor
Yakıyor, yakıyor kavruluyorum
***
Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir
Bu benim, gönlümün efsanesidir
Sakın sorma, bunu bana, neyin nesidir
Bu benim, gönlümün efsanesidir
Buluşurduk gizli gizli koşuşurduk kırlarda
Bu benim ömrümün hikayesidir
Anne
***
Anne, anne güvenme derdin, her gördüğüne
Anne, anne inanma derdin, her duyduğuna
***
Kulağım sağırdı, gözüm kör sanki
Ne olur, ne olur bağısla beni
Bu nasıl dünyadır her şey tersine
Sevenin, karşılık, yok sevgisine
Bu nasıl dünyadır her şey tersine
Sevenin, karşılık, yok sevgisine
İnanmıştım çok sevmiştim
Biz mutluyuz sanmıştım
Ne yazık, ne yazık ben aldanmışım
***
Anne, anne, anne duy sesimi, duy, yalvarıyorum
Anne
-
İçime kederden bir duvar ördün
Kapattın gönlümü gülen dünyaya
***
Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı
Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı
Sen beni bu dünyada ettin dilek ağacı
***
Elveda mutluluklar, elveda tüm umutlar
Elveda ey gençliğim, elveda geleceğim
Elveda mutluluklar, elveda tüm umutlar
Elveda ey gençliğim, elveda elveda
***
Ben ziyaret edilen bir mübarek değilim
Seni seven bir kalbim var ben yaşayan biriyim
***
Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı
Tatmamıştım ömrümde hasret gibi bir acı
Sen beni bu dünyada ettin dilek ağacı
***
Elveda mutluluklar elveda tüm umutlar
Elveda ey gençliğim, elveda geleceğim
Elveda mutluluklar elveda tüm umutlar
Elveda ey gençliğim, elveda geleceğim
Elveda mutluluklar elveda tüm umutlar
Elveda...
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