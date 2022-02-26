Durdurun Dünyayı Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Durdurun Dünyayı
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Genç yaşımda yıktı beni kederler
Kendi kaderime sitem kar oldum
Ağlayan sonunda güler dediler
Ömrümce gülmedim isyankar oldum
***
Sevgilim akıttı hep gözyaşımı
Aşk diye taşlara vurdum başımı
Ölmeden diktirdin mezar taşımı
Sonunda sevmeye tövbekar oldum
***
Anladım hayatın bütünü rüya
Dostluklar yalanmış söylenen riya
Kızdım getirene beni dünyaya
Anama Allah'ıma günahkar oldum
***
Sevgilim akıttı hep gözyaşımı
Dağlara taşlara sordum aşkımı
Ölmeden diktirdin mezar taşımı
Sonunda sevmeye tövbekar oldum
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Ömrümce hep bekledim
Sanırım yetti kader
Güldür beni ne olur
Gözyaşım bitti kader
Bitti kader bitti kader
***
Saçıma düştü aklar
Gönlümde yalnızlıklar
Güldür beni ne olur
Canıma yetti kader
Yetti kader yetti kader
***
Merhametsiz seneler
Birbiriyle yarıştı
Acılar sevincime
Düğümlendi karıştı
***
Bana küsen talihim
Düşmanımla barıştı
Aydınlat günlerimi
Hayatım söndü kader
***
Aşılmaz bir dağ oldu
Mahzun kalbimde kader
Bir defa doğan insan
Böyle mi acı çeker
Acı çeker çile çeker
***
Neden gelmiyor senden
Ne bir ses ne bir haber
Gönder yari ne olur
Ayrılık yetti kader
Yetti kader yetti kader
***
Merhametsiz seneler
Birbiriyle yarıştı
Acılar sevincime
Düğümlendi karıştı
***
Bana küsen talihim
Düşmanımla barıştı
Aydınlat şu dünyanın
Hayatım söndü kader
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Şu genç ömrümün taze çağında
Seni nerden gördüm görmez olsaydım
Dikenle örülü gönül bağımdan
Sana güller derdim dermez olsaydım
***
Dün neler söylerdin bak bugün caydın
Böyle mi yapardın sevmiş olsaydın
Ben sana tapardım benim olsaydın
Seni nerden gördüm görmez olsaydım
***
Yüreğimde yara var durmadan kanar
İnsan olan insana böyle mi yapar
Yüreğimde yara var durmadan kanar
İnsan olan insana böyle mi yapar
***
Dünyaya geleli bir gün gülmedim
Senden bıkıp başkasına gönül vermedim
Şimdi ben aşkınla bir serseriyim
Seni nerden gördüm görmez olsaydım
***
Yüreğimde yara var durmadan kanar
İnsan olan insana böyle mi yapar
Yüreğimde yara var durmadan kanar
İnsan olan insana böyle mi yapar
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