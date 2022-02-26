Unutmak İstiyorum Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Unutmak İstiyorum
Tüm Şarkıları
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Bana onu sormayın
Unutmak istiyorum
Artık hatırlatmayın
Unutmak istiyorum
***
Bana onu sormayın
Unutmak istiyorum
Artık hatırlatmayın
Unutmak istiyorum
***
Kalbimi kanatmayın
Dünyamı karartmayın
Onu hatırlatmayın
Unutmak istiyorum
***
Kalbimi kanatmayın
Dünyamı karartmayın
Onu hatırlatmayın
Unutmak istiyorum
***
Aşkı beni yaksa da
Umutlarım solsa da
Unutmak zor olsada
Unutmak istiyorum
***
Aşkı beni yaksa da
Umutlarım solsa da
Unutmak zor olsa da
Unutmak istiyorum
***
Bu aşk bitti sonunda
Gitti kendi yolunda
Onu ömür boyunca
Unutmak istiyorum
***
Bu aşk bitti sonunda
Gitti kendi yolunda
Onu ömür boyunca
Unutmak istiyorum
***
Ona ait ne varsa
İçimde paramparça
Mazimi sayfa sayfa
Unutmak istiyorum
Unutmak istiyorum
Unutmak, unutmak istiyorum