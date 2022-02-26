Ferdi Tayfur

Bana onu sormayın Unutmak istiyorum Artık hatırlatmayın Unutmak istiyorum *** Bana onu sormayın Unutmak istiyorum Artık hatırlatmayın Unutmak istiyorum *** Kalbimi kanatmayın Dünyamı karartmayın Onu hatırlatmayın Unutmak istiyorum *** Kalbimi kanatmayın Dünyamı karartmayın Onu hatırlatmayın Unutmak istiyorum *** Aşkı beni yaksa da Umutlarım solsa da Unutmak zor olsada Unutmak istiyorum *** Aşkı beni yaksa da Umutlarım solsa da Unutmak zor olsa da Unutmak istiyorum *** Bu aşk bitti sonunda Gitti kendi yolunda Onu ömür boyunca Unutmak istiyorum *** Bu aşk bitti sonunda Gitti kendi yolunda Onu ömür boyunca Unutmak istiyorum *** Ona ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum Unutmak, unutmak istiyorum