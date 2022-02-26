Uzadı Geceler Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Uzadı Geceler
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Uzadı geceler, uzadı sabahım olmuyor
Uzadı seneler, uzadı bu çilem dolmuyor
Bekle diyor, bekletiyor gelmiyor
Bekle diyor, bekletiyor ah gelmiyor
***
Bu hasret bağrımda alev oldu beni yakıyor
Söz verdi vefasız, söz verdi sözünde durmuyor
Bekle diyor bekletiyor gelmiyor
Bekle diyor bekletiyor ah gelmiyor
***
Bilir misin sen beklemenin ne demek oldugunu?
Bilir misin sen aşkı, tanır mısın hasreti?
Uzar geceler, bitmez geceler, bitmez geceler
Bitmez, bitmez