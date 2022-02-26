Ferdi Tayfur

Vazgeç felek vazgeç Sen benden hep peşimden gezmekten *** Öyle candan sevmişim ki Korkar mıyım tehtidinden? Korkar mıyım ölmekten? *** Daha benden ne istersin? Canımdan başka alacak Daha benden ne istersin? Canımdan başka alacak *** Kal da kurtar beni benden Al da kurtar dert çekmekten *** Sana yalvarmaktansa Dünyada sürünmektense Kara toprak benim için Bir kurtuluş olacak Kara toprak benim için Bir kurtuluş olacak *** Bir gün güldürmeden beni, yıllardır ağlatıyorsun Bir gün güldürmeden beni, yıllardır ağlatıyorsun Sevgilime doymadan, elden ele satıyorsun Gençliğime doymadan, diyar diyar atıyorsun *** Daha benden ne istersin Canımdan başka alacak Kal da kurtar beni benden Al da kurtar dert çekmekten *** Sana yalvarmaktansa Onsuz yaşamaktansa Kara toprak benim için Bir kurtuluş olacak Kara toprak benim için Bir kurtuluş olacak