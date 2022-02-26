Vazgeç Felek Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Vazgeç Felek
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Vazgeç felek vazgeç
Sen benden hep peşimden gezmekten
***
Öyle candan sevmişim ki
Korkar mıyım tehtidinden?
Korkar mıyım ölmekten?
***
Daha benden ne istersin?
Canımdan başka alacak
Daha benden ne istersin?
Canımdan başka alacak
***
Kal da kurtar beni benden
Al da kurtar dert çekmekten
***
Sana yalvarmaktansa
Dünyada sürünmektense
Kara toprak benim için
Bir kurtuluş olacak
Kara toprak benim için
Bir kurtuluş olacak
***
Bir gün güldürmeden beni, yıllardır ağlatıyorsun
Bir gün güldürmeden beni, yıllardır ağlatıyorsun
Sevgilime doymadan, elden ele satıyorsun
Gençliğime doymadan, diyar diyar atıyorsun
***
Daha benden ne istersin
Canımdan başka alacak
Kal da kurtar beni benden
Al da kurtar dert çekmekten
***
Sana yalvarmaktansa
Onsuz yaşamaktansa
Kara toprak benim için
Bir kurtuluş olacak
Kara toprak benim için
Bir kurtuluş olacak