Ferdi Tayfur

Ya Benimsin Ya Toprağın Seni benden alamazlar Ya benimsin ya toprağın Aşkımızı yıkamazlar Ya benimsin ya toprağın *** Ellerini ver elime Kilitleri vur gönlüme Bir başkası ne kelime Ya benimsin ya toprağın *** Seviyorsun seviyorum Bekliyorsun bekliyorum Bunu yemin biliyorum Ya benimsin ya toprağın *** Sevgi dolu gönlümüz var Baharımız yazımız var Tanrı şahit sözümüz var Ya benimsin ya toprağın

Bir Yabancı Gibi Sensizlik günlerin ne mevsimlerin Yok artık değeri yok benim için Hatırı kalmasın o resimlerin Yırtmadan son defa bak benim için Bak benim için *** Sensizlik günlerin ne mevsimlerin Yok artık değeri yok benim için Hatırı kalmasın o resimlerin Yırtmadan son defa bak benim için Bak benim için *** Madem ki son sözün elvede artık Madem ki son çare ayrılmak artık Ecelim elinden olmasın yazık Bir yabancı gibi Git benim için *** Ecelim elinden olmasın yazık Bir yabancı gibi Git benim için *** Gözlerime yaşlar doluverse de Ellerim elinde kalıverse de Anılar yolumu kesiverse de Ardına bakmadan git benim için Git benim için *** Gözlerime yaşlar doluverse de Ellerim elinde kalıverse de Anılar yolumu kesiverse de Ardına bakmadan git benim için Git benim için *** Madem ki son sözün elvede artık Madem ki son çare ayrılmak artık Ecelim elinden olmasın yazık Bir yabancı gibi Git benim için *** Ecelim elinden olmasın yazık Bir yabancı gibi Git benim için Bir yabancı gibi Git benim için

İçimde Bir His Var İçimde bir his var terk edeceksin İçimde bir his var dönmeyeceksin İçimde bir his var terk edeceksin İçimde bir his var dönmeyeceksin *** Dönüp de sen beni buralarda bulmayacaksın Gelip de sen benim kırık gönlümü almayacaksın *** Ben de bir insanım senin gibi yaşayacağım Ayrılık ölüm olsa, hasretin zulüm olsa alışacağım *** Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın *** Bir gün pişman olup ağlayacaksın Bir gün geri dönüp arayacaksın Bir gün pişman olup ağlayacaksın Bir gün geri dönüp arayacaksın *** Dönüp de sen beni buralarda bulmayacaksın Gelip de sen benim kırık gönlümü almayacaksın *** Ben de bir insanım senin gibi yaşayacağım Ayrılık ölüm olsa, hasretin zulüm olsa alışacağım *** Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın *** Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın *** Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın...

Sevgiler Çiçek Gibi Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım Umudu boşluklara savurmayalım Hayat kısa dünyanın çilesi bitmez Yılları acılarla doldurmayalım *** Yolumu bekle dedin, beklemedim mi Yokluğu hasretine eklemedim mi Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki Sen benim bu sevgimi bilemedin mi *** Dönerim deyipte gittiğin yerden Bir haberin bile gelmedi neden Sevincim, ümidim, her şeyim sendin Onu da çok görüp aldın elimden