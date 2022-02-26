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Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var
Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var Şarkı Sözleri
Ferdi Tayfur Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur
Ya Benimsin Ya Toprağın-İçimde Bir His Var
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Seni benden alamazlar
Ya benimsin ya toprağın
Aşkımızı yıkamazlar
Ya benimsin ya toprağın
***
Ellerini ver elime
Kilitleri vur gönlüme
Bir başkası ne kelime
Ya benimsin ya toprağın
***
Seviyorsun seviyorum
Bekliyorsun bekliyorum
Bunu yemin biliyorum
Ya benimsin ya toprağın
***
Sevgi dolu gönlümüz var
Baharımız yazımız var
Tanrı şahit sözümüz var
Ya benimsin ya toprağın
-
Sensizlik günlerin ne mevsimlerin
Yok artık değeri yok benim için
Hatırı kalmasın o resimlerin
Yırtmadan son defa bak benim için
Bak benim için
***
Sensizlik günlerin ne mevsimlerin
Yok artık değeri yok benim için
Hatırı kalmasın o resimlerin
Yırtmadan son defa bak benim için
Bak benim için
***
Madem ki son sözün elvede artık
Madem ki son çare ayrılmak artık
Ecelim elinden olmasın yazık
Bir yabancı gibi
Git benim için
***
Ecelim elinden olmasın yazık
Bir yabancı gibi
Git benim için
***
Gözlerime yaşlar doluverse de
Ellerim elinde kalıverse de
Anılar yolumu kesiverse de
Ardına bakmadan git benim için
Git benim için
***
Gözlerime yaşlar doluverse de
Ellerim elinde kalıverse de
Anılar yolumu kesiverse de
Ardına bakmadan git benim için
Git benim için
***
Madem ki son sözün elvede artık
Madem ki son çare ayrılmak artık
Ecelim elinden olmasın yazık
Bir yabancı gibi
Git benim için
***
Ecelim elinden olmasın yazık
Bir yabancı gibi
Git benim için
Bir yabancı gibi
Git benim için
-
İçimde bir his var terk edeceksin
İçimde bir his var dönmeyeceksin
İçimde bir his var terk edeceksin
İçimde bir his var dönmeyeceksin
***
Dönüp de sen beni buralarda bulmayacaksın
Gelip de sen benim kırık gönlümü almayacaksın
***
Ben de bir insanım senin gibi yaşayacağım
Ayrılık ölüm olsa, hasretin zulüm olsa alışacağım
***
Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın
Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın
***
Bir gün pişman olup ağlayacaksın
Bir gün geri dönüp arayacaksın
Bir gün pişman olup ağlayacaksın
Bir gün geri dönüp arayacaksın
***
Dönüp de sen beni buralarda bulmayacaksın
Gelip de sen benim kırık gönlümü almayacaksın
***
Ben de bir insanım senin gibi yaşayacağım
Ayrılık ölüm olsa, hasretin zulüm olsa alışacağım
***
Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın
Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın
***
Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın
Gelip de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın
***
Dönüp de sen beni buralarda arayacaksın...
-
Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım
Umudu boşluklara savurmayalım
Hayat kısa dünyanın çilesi bitmez
Yılları acılarla doldurmayalım
***
Yolumu bekle dedin, beklemedim mi
Yokluğu hasretine eklemedim mi
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki
Sen benim bu sevgimi bilemedin mi
***
Dönerim deyipte gittiğin yerden
Bir haberin bile gelmedi neden
Sevincim, ümidim, her şeyim sendin
Onu da çok görüp aldın elimden
-
Seninle bir yuvamız olsun isterdim
Ömrüm kollarında geçsin isterdim
Seninle bir yuvamız olsun isterdim
Ömrüm kollarında geçsin isterdim
Senden başkasını nasıl severdim
Sen beni bir turlu anlamıyorsun
Senden başkasını nasıl severdim
Sen beni bir türlü anlamıyorsun
***
Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun
Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun
Söyle vefasız söyle nedir bu halin
Söyle sen kendini ne sanıyorsun
***
Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun
Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun
Söyle vefasız söyle nedir bu halin
Söyle sen kendini ne sanıyorsun
***
Gülerken ağlayan garibe döndüm
Mutluydum birden bire derde büründüm
Gülerken ağlayan garibe döndüm
Mutluydum birden bire derde büründüm
***
Öl desen yolunda bil ki olurdum
Sen beni bir turlu anlamıyorsun
Öl desen yolunda bil ki olurdum
Sen beni bir turlu anlamıyorsun
***
Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun
Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun
Söyle vefasız söyle nedir bu halin
Söyle sen kendini ne sanıyorsun
***
Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun
Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun
Söyle vefasız söyle nedir bu halin
Söyle sen kendini ne sanıyorsun
***
Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun
Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun
Söyle vefasız söyle nedir bu halin
Söyle sen kendini ne sanıyorsun
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