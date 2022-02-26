Ferdi Tayfur

Aşk sözlerin yalan oldu Seni sevmek haram oldu Eğlenip gülen sensin Olanlarsa bana oldu *** Sevip mutlu olmak varken Gençliğimiz soldu erken Ölürüm ayrılmam derken Kavuşmamız hayal oldu *** Haram oldu haram oldu Seven gönüller kahroldu Şu koskocaman dünyada Bize gülmek haram oldu *** Gönlümden dinmeyen fırtına koptu Birazcık mutluluk bana çok muydu? Felek tutunduğum dalı kuruttu Olanlarsa bana oldu

Açılmadım güller gibi, Unutmadım eller gibi, Boz bulanık seller gibi, Çağladığım senin için. *** Şimdi bilmem neredesin, Benden uzak kiminlesin, Damla damla gözümdesin, Ağladığım senin için. *** Sensiz hayat bir işkence, Dilimdesin gündüz gece, Satır satır hece hece, Şarkılarım senin için. *** Şimdi bilmem neredesin, Benden uzak kiminlesin, Damla damla gözümdesin, Ağladığım senin için. *** Garip derki neyleyim, Derdimi kime söyleyeyim. Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için, İbadetim senin için, Dualarım senin için, senin için...