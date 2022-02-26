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7/24 Dinle Zaman Tüneli, Vol. 3

Zaman Tüneli, Vol. 3 Şarkı Sözleri

Ferdi Tayfur Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ferdi Tayfur Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli, Vol. 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur

Zaman Tüneli, Vol. 3

  • Yağmur Gözyaşım

  • Kaderimsin

  • Kara Benim Bahtım

  • Akşam Güneşi

  • Hatırlar Mısın

  • Söz Veriyorum(Yeni)

  • Dur Dinle

  • Ne Bilirdim Ki

  • Postacılar

  • Sevdalılar Beni Anlar

  • Yıldızlar Da Kayar

  • Sevda Yelleri

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