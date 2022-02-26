Ferdi Tayfur

Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara Sanki bana koşuyorsun dalıyorum hayallere Sanki bana uçuyorsun dalıyorum hayallere *** Nerede bahçeler, ner'de sahiller? Hani buluşmalar ner'de yeminler? *** Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım ah Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım *** Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye *** Nerede bahçeler, ner'de sahiller? Hani buluşmalar ner'de yeminler? *** Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım Bulutlar habercim...

Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin