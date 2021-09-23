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7/24 Dinle Ferdi Tayfur Yaktı Beni
Yaktı Beni

Yaktı Beni

150 Parça | 11:21:52

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaktı Beni

Ferdi Tayfur 03:35
02

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
03

Huzurum Kalmadı

Ferdi Tayfur 03:56
04

İçim Yanar

Ferdi Tayfur 03:52
05

Merak Etme Sen

Ferdi Tayfur 03:30
06

Durdurun Dünyayı

Ferdi Tayfur 04:01
07

Yüreğin Taş Olsa da

Ferdi Tayfur 04:35
08

Sevgiler Çiçek Gibi

Ferdi Tayfur 04:47
09

Sabahçı Kahvesi

Ferdi Tayfur 04:40

...

KAPAT
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