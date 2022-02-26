Yastığım Taş Olmuş Şarkı Sözleri
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Ferdi Tayfur
Yastığım Taş Olmuş
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Yastığım taş olmuş uyutmuyor
Hayalin odamdan hiç çıkmıyor
Geceler bitmiyor, sabahlar olmuyor
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
***
Sanma ki gelir, yalvarırım
Yakarırım, ağlarım
Sana değil boşa geçen yıllarıma
Yanarım, ağlarım
***
Neden sen hep beni suçluyorsun
Hiç yoktan darılıp, küsüyorsun
Seven bir aşığım bir gururum var
Sen beni bir türlü anlamıyorsun