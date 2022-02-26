Ferdi Tayfur

Yastığım taş olmuş uyutmuyor Hayalin odamdan hiç çıkmıyor Geceler bitmiyor, sabahlar olmuyor Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor *** Sanma ki gelir, yalvarırım Yakarırım, ağlarım Sana değil boşa geçen yıllarıma Yanarım, ağlarım *** Neden sen hep beni suçluyorsun Hiç yoktan darılıp, küsüyorsun Seven bir aşığım bir gururum var Sen beni bir türlü anlamıyorsun